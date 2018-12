30 år sidan Lockerbie-angrepet

utenriks

– Arra frå 30 år sidan er framleis til stades og kan aldri fjernast, sa prest Susan Brown under minnemarkeringa i Lockerbie.

Store minnemarkeringar er òg venta i USA utover fredagen, sidan dei fleste av dei drepne var amerikanske statsborgarar.

Onsdag 21. desember 1988 vart Pan Ams rute 103 frå London til New York sprengt i lufta over den skotske småbyen Lockerbie. Alle dei 259 menneska som var om bord i flyet, vart drepne. Elleve personar på bakken mista òg livet då restane av flyet fall ned over Lockerbie.

I november 1991 vart to libyske agentar, Abdel Baset Ali Mohammed Al-Megrahi og Al Amin Khalifa Fhimah, skulda for å ha stått bak bombeangrepet. Al-Megrahi vart dømd til livsvarig fengsel i 2001, mens Fhimah vart frikjend.

Al-Megrah vart likevel lauslaten i 2009 fordi han hadde ulækjeleg kreft, og han døydde i Libya tre år seinare.

