Demonstrantar stansar trafikken inn og ut av Barcelona

Protestaksjonen førte til samanstøyt mellom demonstrantar og politi fredag morgon, og minst éin person vart arrestert.

Demonstrantane vil vise misnøya si mot den spanske statsministeren Pedro Sanchez' avgjerd om å halde regjeringsmøte i Barcelona same dag. Regjeringsmøta blir vanlegvis haldne i Madrid, men Sanchez har varsla at han ønsker å halde dei i andre spanske byar for å styrke desentraliseringa i landet.

Misnøya mot regjeringa i Madrid er frå før stor blant katalanarane, og situasjonen har vore svært spent sidan den omstridde folkerøystinga om sjølvstende i regionen i oktober i fjor. Røystinga førte til at Spania avvikla Catalonias sjølvstyre. Fleire separatistleiarar vart fengsla, mens den tidlegare regionpresidenten Carles Puigdemont er i eksil i Belgia.

Statsminister Sanchez har vorte einig med den noverande katalanske regionspresidenten Quim Torra om å prøve å finne ei løysing på den politiske floken. Torsdag denne veka møttest dei to for andre gong sidan dei begge tiltredde tidlegare i år.

