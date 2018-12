Fem omkom då tog køyrde inn i ein skulebuss i Serbia

utenriks

Kollisjonen skjedde rundt klokka 7.30 fredag morgon i nærleiken av byen Nis sør i Serbia, ifølgje politiet. Skulebussen skal ha vore full av elevar frå ein vidaregåande skule.

Politiet melde først om tre døde og 22 skadde, men to elevar døydde seinare på sjukehuset og talet på skadde steig ytterlegare.

Ifølgje sjukehuset blir fleire av skuleelevane behandla for livstruande skadar. Serbisk TV melder at bussen praktisk talt vart delt i to, då toget small inn i bussen. Toget spora delvis av etter samanstøyten.

– Då eg høyrde eit høgt smell, skjønte eg med ein gong at dette ikkje var bra. Bussen vart delt i to på midten og det var grufullt, seier eit augevitne.

