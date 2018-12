«Gule vestar» demonstrerer i Taiwan

utenriks

Demonstrantane hadde latt seg inspirere av den franske protestrørsla som har sett preget sitt på gatene i mange franske byar dei siste vekene.

Demonstrantar i gule refleksvestar ropte slagord utanfor bygninga til finansdepartementet i den taiwanske hovudstaden, og heldt opp banner med protestar mot skattepolitikken. Demonstrasjonen torsdag var den tredje denne veka.

Ein representant for styresmaktene sa for nokre dagar sidan at dei hadde komme demonstrantane i møte på enkelte punkt, og viste til informasjon lagt ut på heimesidene til departementa. Likevel held protestane fram.

