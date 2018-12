Europa-nedgang etter Wall Street-oppgang

utenriks

Wall Street-oppgangen onsdag kom etter at det blei lagt fram sterke salstal for amerikansk næringsliv og forsikringar frå Det kvite hus om at sentralbanksjef Jay Powell ikkje kjem til å få sparken.

Tokyobørsen følgde opp torsdag. Nikkei-indeksen steig 3,88 prosent mens den breiare samansette Topix-indeksen steig 4,9 prosent.

Optimismen frå Wall Street bidrog òg til å løfte Hongkong-børsen i starten, men børsen vart utover dagen bremsa av svake økonomiske nøkkeltal frå Beijing. Dermed enda Hang Seng-indeksen med eit fall på 0,67 prosent torsdag.

Hovudindeksen på den kinesiske Shanghai-børsen fall 0,61 prosent. Nedgangen var endå større på Kinas andre børs i Shenzhen, der hovudindeksen torsdagen avslutta med eit fall på 1,22 prosent.

Også i Europa starta dagen i raudt. FTSE 100-indeksen i London fall 0,8 prosent gjennom formiddagen. I Paris fall CAC 40-indeksen 0,1 prosent. Men på DAX 30-indeksen i Frankfurt gjekk pilene motsett veg med ein oppgang på 1,7 prosent. Den tyske oppgangen blir forklart med at torsdagen der var første handledag etter jula og at investorane henta seg inn, mens marknadene i London og Paris òg var opne måndag.

(©NPK)