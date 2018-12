Kina og USA planlegg nye handelssamtalar etter nyttår

utenriks

Så langt finst verken dato eller stad for samtalane.

– Dei kinesiske og amerikanske utsendingane har alltid halde ved like tett kommunikasjon. I januar, i tillegg til å halde fram med intensive konsultasjonar via telefon, skal dei to partane møtast andlet til andlet, seier talsmannen til det kinesiske handelsdepartementet Gao Feng.

USAs visehandelsutsending Jeffrey Gerrish skal leie samtalane til den amerikanske delegasjonen i veka som startar måndag 7. januar, melder Bloomberg, med tilvising til to personar med kjennskap til saka.

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping vart på sidelinja av G20-møtet i Argentina 1. desember einige om ein 90 dagars «våpenkvile» i handelskrigen, for å gi partane tid til å meisle ut ein avtale som skal regulere handelen mellom stormaktene. USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer har sagt at fristen 1. mars er ein «hard frist».

(©NPK)