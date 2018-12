Kraftig hopp på Tokyobørsen etter oppgang på Wall Street

utenriks

Nikkei-indeksen steig 3,88 prosent og enda på 20.077,62 poeng då han stengde torsdag ettermiddag.

Den breiare samansette Topix-indeksen steig 4,9 prosent til 1.501,63 poeng

– Takka vere den kraftige tilbakegangen for amerikanske aksjar, er det eit aukande sannsyn for at japanske aksjar vil avslutte året i oppgang, seier sjefstrateg og analytikar for Okasan Online Securities, Yoshihiro Ito.

Då børsen på Wall Street stengde onsdag kveld, hadde Dow Jones stige med heile 4,98 prosent, den største auken på éin dag for børsindeksen nokosinne. Også Standard & Poor's henta seg onsdag kraftig inn og enda opp med 4,96 prosent. Aller best gjekk det for teknologiindeksen Nasdaq, som enda opp med heile 5,84 prosent.

Oppgangen på Wall Street skjedde parallelt med ei kraftig stiging i oljeprisen, som julaftan fall med heile 4,5 prosent.

Stiginga var etterlengta. På julaftan, like før ein kort ferie for investorane i New York, fall den breiare Standard & Poor's-indeksen meir enn han nokon gong har gjort på julekvelden, ifølgje E24.

(©NPK)