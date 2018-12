Tyskland vil ha reformer av FNs tryggingsråd

utenriks

Tryggingsrådet i FN vart grunnlagt for over 70 år sidan og består av 15 medlemmer. Fem av dei, USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, er faste medlemmer. Dei andre ti blir valde blant medlemslanda for ein periode på to år av gongen.

– Denne ordninga er gammaldags, seier Maas til det tyske nyheitsbyrået DPA.

1. januar går Tyskland inn som medlem i Tryggingsrådet fram til utgangen av 2020.

– Maktbalansen i verda bør speglast på ein mykje betre måte enn det blir gjort i dag, seier Maas og peikar på at Tyskland bør få fast plass i Tryggingsrådet.

– Sjølv om det vil bli vanskeleg, gir vi ikkje opp å setje dette på dagsordenen. Det har vore snakka om reformer altfor lenge utan at noko har blitt gjort, seier Maas.

Finansminister Olof Scholz i Tyskland fekk blankt nei frå Paris då han i november foreslo at Frankrike gir slepp på den faste plassen sin og på sikt overlèt han til EU.

Tryggingsrådet er det fremste utøvande organet i FN, og reformer av rådet har vore diskutert sidan byrjinga av 1990-talet. I tillegg til Tysland krev både Japan, Brasil og India at rådet, og dermed mengder faste medlemmer, bør utvidast.

Noreg har vore medlem av Tryggingsrådet fire gonger, siste gong i perioden 2001–2002. Norske styresmakter jobbar no aktivt for at Noreg igjen skal få plass i rådet i perioden 2021–2022.

(©NPK)