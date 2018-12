Ekspertane trur børsturbulensen held fram

utenriks

– Det har vore eit veldig uroleg og dårleg børsår, samanfattar spareøkonom Johanna Kull i det svenske aksjehandelsselskapet Avanza.

Med unntak for nokre få land, blant dei India og Brasil, er børsåret 2018 farga raudt.

– India har ein stor innanlandsk økonomi og er ikkje like eksportavhengig som til dømes Kina, seier Kol.

I land som Kina, Tyrkia og Argentina har det vore nedovergåande kurver. Ein sterk dollar påverkar land som har store lån i amerikansk valuta.

Også handelskonflikten mellom USA og Kina, som så langt er uløyst, har vore sentral og ein medverkande faktor til den globale uvissa på børsane.

Onsdag steig Dow Jones-indeksen på Wall Street med rekordhøge 5 prosent, den største auken på éin dag for denne indeksen nokosinne. Oppgangen heldt fram torsdag òg, men fredag var det små bevegelsar.

Raude tal i Japan

Raude tal vart det også på Tokyo-børsen, der Nikkei-indeksen enda med ein nedgang på 0,3 prosent. Fredag var den siste handledagen for året i Tokyo, og 2018 vart ikkje noko godt børsår.

Nikkei-indeksen fall med 10,5 prosent i desember og ligg no 12 prosent lågare enn for eitt år sidan. Det er første året med nedgang under den konservative regjeringa til statsminister Shinzo Abe.

– Nikkei-indeksen har lagt på seg kvart år dei siste seks åra takka vere «Abenomics», men slik er det ikkje lenger, seier marknadsanalytikar Makoto Sengoku ved Tokai Tokyo Research Centre og viser til Abes økonomiske politikk.

– Det er slik på grunn av dei store svingingane som Trump-administrasjonen har skapt, og ikkje innanlandske problem, seier han vidare og viser til USAs president Donald Trumps handelskonflikt med Kina og påverknaden den har på marknadene elles.

Kinesisk nedgang

Hang Seng-indeksen i Hongkong enda så vidt i pluss fredag og la på seg 0,1 prosent, mens hovudindeksen i Shanghai steig med 0,4 prosent.

Også desse to indeksane har falle kraftig i år, Hang Seng med 14,8 prosent og hovudindeksen i Shanghai med heile 24,6 prosent.

Betre i Oslo

Heller ikkje Europa har hatt noko godt børsår, og aller verst har det gått med DAX-indeksen i Frankfurt. Han enda rett nok med ein oppgang på 1,7 prosent fredag, men har falle med 18,3 prosent i 2018.

FTSE-indeksen i London tok helg med ein oppgang på 1,9 prosent, men har falle med 12,7 prosent i år.

Oslo Børs avslutta også børsåret med oppgang og kan sjå tilbake på eit langt betre år enn dei fleste andre børsar i verda. Hovudindeksen steig fredag med 2 prosent, og nedgangen gjennom året var på 1,8 prosent.

Gullbillett

Turbulens prega den siste veka i 2018 av ulike årsaker: Investorane strevar med å handtere uroa rundt ein meir saktegåande global økonomisk vekst, handelskonfliktar, uvisse rundt brexit, og ein såkalla «shutdown» i offentleg sektor i USA, og dessutan Trumps verbale angrep på sentralbanken, påpeikar analytikar Lukman Otunuga i meklarhuset FXTM.

Uvissa har sendt marknaden på jakt etter tryggare investeringar.

– Eksplosive flyktige aksjemarknader, global vekstfrykt, brexit-uvisse og politisk ustabilitet i Washington har sett fart på jakta på noko tryggare. Gullprisane har vorte sende til nivå som ikkje har vore høgare på over seks månader, seier Otunuga.

2019

Uvissa frå i år kjem til å halde fram inn i første kvartal 2019, seier Ben Emons, administrerande direktør i Medley Global Advisors, til Bloomberg.

Stephen Innes, som leier avdelinga for den asiatiske Stillehavsregionen i konsulentselskapet OANDA, samanliknar situasjonen med ein berg-og-dal-bane.

Johanna Kull trur mange investorar i året som kjem til å vende blikket mot vekstmarknader, spesielt i Asia.

– Det er der ein ser størst potensial sidan dei har falle såpass mykje i år. Mange marknader er prisa ganske lågt, seier Kull.

Men ho trur, som mange andre, at ein kan rekne med at børsuroa kjem til å følgje med eit stykke inn i 2019.

