Svenskekongen: Akademien-bråket er ei lei sak

utenriks

Trass i skandalen har kongen aldri vurdert å seie frå seg rolla si som den høge vernaren til institusjonen.

– Det er noko ein ikkje gjer. Men det er ei veldig lei historie, seier kong Carl Gustaf i dokumentaren «Året med Kungafamiljen» frå SVT.

Kongen synest det er vanskeleg at Akademien har hamna i den situasjonen som er i dag.

– Det er sånt som ikkje berre påverkar svensk kultur. Også andre land lurer på kva det er som har skjedd i Sverige. Eg har fått mange spørsmål utanfrå om kva det er som skjer, seier kongen.

Ifølgje kongen er det viktig for Sverige at Svenska Akademien finst.

– Det er eit viktig at det finst eit akademi som kan verne og ta vare på det svenske språket, seier kongen.

Svenska Akademien deler ut Nobelprisen i litteratur. Årets litteraturpris vart ikkje delt ut på grunn av svekt tillit til Akademien etter skandalen.

Det var i november 2017 at 18 kvinner fortalde at dei hadde vorte utsette for seksuell trakassering og overgrep av ein mann omtalt som «kulturprofilen». Seinare vart han identifisert som Jean-Claude Arnault, teaterregissør og ektemann til lyrikaren Katarina Frostenson, eitt av medlemmene til akademiet.

72 år gamle Arnault vart tidlegare i år dømt til to års fengsel for eitt tilfelle av valdtekt. I byrjinga av desember vart han dømt for endå ei valdtekt, og dommen vart skjerpt til to og eit halvt års fengsel. Han har anka dommen til svensk høgsterett.

(©NPK)