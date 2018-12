Trump meiner stenging av Mexico-grensa vil gi forteneste

utenriks

– Vi vil bli tvinga til å stengje den sørlege grensa heilt viss ikkje dei obstruksjonistiske Demokratane gir oss pengar til å fullføre muren og ògså endre dei latterlege immigrasjonslovene som landet vårt er brydd med. Vanskeleg å tru at det var ein kongress og ein president som ville gå med på det, skriv presidenten på Twitter.

Trump har så langt ikkje klart å samle støtte til budsjettet sitt i Kongressen, trass i at Republikanarane fram til no har hatt fleirtal i begge kammer, både Senatet og Representanthuset. Dermed må store delar av USAs statsapparat vere stengt. Rundt 420.000 offentleg tilsette blir beordra på jobb utan lønn, mens ytterlegare 380.000 er permittert.

Eit sentralt krav frå Trump er at det må løyvast pengar til finansiering av ein grensemur langs den 3.145 kilometer lange grensa til Mexico.

USA eksporterte i 2017 varer for 243 milliardar dollar til Mexico, og importerte for 314 milliardar dollar, viser tal frå amerikanske styresmakter. Ei stenging av grensa mellom landa vil etter alt sannsyn medføre store praktiske problem for næringslivet i begge land.

Trump hevdar likevel at USA taper pengar på handel med Mexico.

– Eg vil rekne ei stenging av grensa som ein operasjon med forteneste, skriv USAs president.

(©NPK)