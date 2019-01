Dansk ulykkestog trefte tog-trailer

utenriks

Dansk politi stadfestar at 6 personar er omkomne, og at 16 er skadde.

Det bles kraftig i området då ulykka skjedde onsdag morgon, og brusambandet over Storebælt var stengt for vegtrafikk. Ulykka ramma eit lyntog som vart treft av gjenstandar frå eit godstog lasta med tomflasker frå ølbryggeriet Carlsberg.

Nøyaktig kva som skjedde, er førebels uklart. Men førebelse opplysningar tyder på at lyntoget trefte ein trailer – ein stor tilhengar som hadde vorte flytta over på godstoget frå eit vogntog.

– Ein kan sjå der ute at det ligg ein trailer som har velta eller blåse av godstoget og inn i intercity-toget. Om han har treft toget i fronten eller i sida, veit vi ikkje, seier Bo Haaning frå den danske Havarikommissionen.

– Gneistane spruta

Lyntoget skal ha bremsa kraftig i samband med samanstøyten. Tidlegare opplysningar peika i retning av at bremsinga var den direkte årsaka til personskadane.

– Det er ting som tyder på at godstraileren var tom. Men det er vi ikkje heilt sikre på. Vi held framleis på med å hente inn informasjon om ulykka, seier Haaning til nyheitsbyrået Ritzau.

Augnevitne fortel om dramatiske scener då ulykka skjedde på den såkalla lågbrua som toga bruker over ein del av Storebælt.

– Eg såg ut av vindauget, der gneistane spruta opp frå sidene av toget. Så byrja alle rutene å knuse, mens glasbitane flaug inn på oss, fortel ein av passasjerane til avisa Politiken.

Mannen beskriv si eiga vogn som totalskadd. Saman med andre passasjerar braut han seg inn i vogna føre, der det stod endå verre til. Her måtte dei gå over omkomne menneske for å komme fram til skadde.

– Djupt prega

Godstransportøren DB Carbo, eit dotterselskap til Deutsche Bahn, hadde ansvaret for transporten av dei tomme Carlsberg-flaskene på godstoget.

– Vi er djupt prega av ulykka, heiter det i ei fråsegn frå det danske ølbryggeriet.

Lyntoget var på veg til København, mens godstoget skulle til Fyn. Ambulansar, politi og ekspertar frå den danske Havarikommissionen vart sende til staden etter ulykka.

Eit krisesenter vart oppretta på Nyborg Idrætscenter. Uskadde togpassasjerar vart oppfordra til å kontakte pårørande via SMS. På lyntoget skal det ha vore 131 passasjerar og tre tilsette då ulykka skjedde litt etter klokka 7.30.

– Heilt vanlege danskar på veg heim frå jobb eller juleferie har fått liva sine øydelagde. Det er djupt tragisk, seier Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Kraftig uvêr

Storebæltsbrua var stengd for vegtrafikk på grunn av uvêr og kraftig vind då ulykka skjedde.

Både Storebæltsbrua og Øresundsbrua vart stengde for vegtrafikk i begge retningar rett før klokka 4 natt til onsdag. Brua over Øresund vart opna igjen nokon timar seinare, og på formiddagen kunne bilane igjen køyre over Storebælt i retning Sjælland. Brua er stengd for togtrafikk resten av dagen.

Fleire andre stader i Danmark er togtrafikken stengd på grunn av tre og køyreleidningar som har blåse ned i stormen, som har fått namnet Alfrida.

Også Sverige er ramma av uvêret. Mange tre ligg over vegar, og onsdag morgon var over hundre tusen svenske husstandar utan straum. Ved Fårösund vart det registrert vind på over 34 meter per sekund.

I Noreg har uvêr og kraftig vind ført til problem i fleire dagar. Over 60.000 norske husstandar vart ramma av straumbrot tysdag kveld og natt til onsdag.

