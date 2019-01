Dramatisk togulykke i ekstrem vind på Storebæltbrua krev seks dødsoffer

utenriks

Politiet hadde åtte timar etter ulykka enno ikkje klart å identifisere dei omkomne. Verken kjønn, alder eller nasjonalitet på offera er førebels kjent. Omstenda rundt hendinga er stadig uklare, men vinden var truleg så sterk at godstoget skulle ha senka farten.

På ein pressekonferanse seier ansvarleg politiinspektør Lars Bræmhøj ved Fyns politidistrikt at dei har fått fleire førespurnader frå ambassadar som vil ha informasjon om dei omkomne, men at dei ikkje har fått skaffa seg full oversikt.

Bilde frå brua like etter hendinga onsdag morgon viste at godstoget framleis stod på skjenene. Presenningen var delvis riven av fleire godsvogner og avdekte ølkasser som låg hulter til bulter. Etterforskingsleiar Jørgen Andersen seier at alle dei omkomne var henta ut etter ein times tid.

Lokførarar avhøyrd

Politiet oppfordrar alle personar som var om bord på toget, til å melde frå, slik at politiet kan få registrert dei. Politiet har avhøyrt lokførarane frå begge toga, men Bræmhøj seier dei framleis ikkje kan slå fast akkurat kva som skjedde.

Det bles kraftig i området då ulykka skjedde, og brusambandet over Storebælt var stengt for vegtrafikk.

Teknisk sjef Kim Agersø-Nielsen i selskapet Sund & Belt Holding, som har ansvaret for transporten over Storebælt, seier til nyheitsbyrået Ritzau at vinden har lege tett opp mot grensa på 21 meter i sekundet, då godstog skal senke farten til maksimalt 80 kilometer i timen.

– Vindstyrken var på 20–21 meter i sekundet, seier han.

Uviss hendingsgang

Nøyaktig kva som skjedde, er førebels uklart. Men førebelse opplysningar tyder på at lyntoget vart treft av ein lastebiltilhengar som vart teke av vinden.

– Ein kan sjå der ute at det ligg ein tilhengar som har velta eller blåsen av godstoget og inn i intercity-toget. Om han har treft toget i fronten eller i sida, veit vi ikkje, seier Bo Haaning frå den danske Havarikommissionen.

Augnevitne fortel om dramatiske scener då ulykka skjedde på den såkalla lågbrua som toga bruker over ein del av Storebælt.

– Eg såg ut av vindauget, der gneistane spruta opp frå sidene av toget. Så byrja alle rutene å knuse, mens glasbitane flaug inn på oss, fortel ein av passasjerane til avisa Politiken.

Mannen beskriv si eiga vogn som totalskadd. Saman med andre passasjerar braut han seg inn i vogna føre, der det stod endå verre til. Her måtte dei gå over omkomne menneske for å komme fram til skadde.

– Djupt prega

Godstransportøren DB Carbo, eit dotterselskap til Deutsche Bahn, hadde ansvaret for transporten av dei tomme Carlsberg-flaskene på godstoget.

Lyntoget var på veg til København, mens godstoget skulle til Fyn. Ambulansar, politi og ekspertar frå den danske Havarikommissionen vart sende til staden etter ulykka.

Eit krisesenter vart oppretta på Nyborg Idrætscenter. Uskadde togpassasjerar vart oppfordra til å kontakte pårørande via SMS. På lyntoget skal det ha vore 131 passasjerar og tre tilsette då ulykka skjedde.

– Heilt vanlege danskar på veg heim frå jobb eller juleferie har fått liva sine øydelagde. Det er djupt tragisk, seier Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Dronning Margrethe er svært trist etter togulykka.

– Den forferdelege togulykka på Storebæltsbrua denne morgonen pregar meg djupt. Mine tankar og mi djupaste medkjensle går til både dei etterlatne og familiane deira og dei som har vorte skadde, seier ho via nettsidene til det danske kongehuset.

Kraftig uvêr

Både Storebæltsbrua og Øresundsbrua vart stengde for vegtrafikk i begge retningar rett før klokka 4 natt til onsdag. Brua over Øresund vart opna igjen nokre timar seinare, og på formiddagen kunne bilane igjen køyre over Storebælt i retning Sjælland. Brua er stengd for togtrafikk resten av dagen.

Fleire andre stader i Danmark er togtrafikken stengd på grunn av tre og køyreleidningar som har blåse ned i stormen, som har fått namnet Alfrida.

