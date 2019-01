SOHR: Minst 31 drepne i samanstøyt i Syria

utenriks

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) braut kampane ut tysdag i Aleppo-provinsen, mellom den al-Qaida-tilknytte gruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og den syriske opprørsgruppa Den nasjonale frigjeringsfronten (NLF), som blir støtta av Tyrkia.

SOHR, som får opplysningane sine frå eit nettverk inne i det krigsherja landa, melder at minst 14 HTS-krigarar, 12 opprørarar frå NLF og fem sivile vart drepne i kampane, og at HTS har overteke kontrollen i den tidlegare NLF-styrte byen Darat Izza. Av dei fem sivile offera skal to vere barn.

Aktivistar i området seier at HTS utnytta at mange NLF-opprørarar nyleg har forlate området for å delta i ein planlagd tyrkisk-støtta storoffensiv mot den syriskkurdiske militsen YPG i byen Manbij, nord i Syria.

Tyrkia ser på YPG som det forbodne kurdiske arbeidarpartiet PKKs forlengde arm i Syria, og ser på dei som ei terrorgruppe. Dei siste dagane har Tyrkia rusta kraftig opp langs grensa mellom landa.

