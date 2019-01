Irland vil be EU om krisehjelp viss det blir brexit utan avtale

utenriks

Det vil vere nødvendig med ei støtte på fleire hundre millionar euro for å handtere det umiddelbare behovet som kjem, seier den irske landbruksministeren, Michael Creed, til avisa Irish Independent.

– Fordelt på kjøttindustrien og fiskeindustrien snakkar vi om kjempesummar, seier han.

Økonomar har åtvara om at ein ukontrollert brexit sannsynlegvis vil ramme Irland hardare enn Storbritannia. Creed seier at omkring halvparten av Irlands årlege produksjon av storfekjøtt, rundt 280.000 tonn, blir eksportert til Storbritannia. Målt i verdi kjem ein tredel av den irske fisken frå britiske farvatn.

– Vi er veldig klar over Irlands eineståande eksponering i den britiske matmarknaden. Men eg trur ingen har så lyst til å snakke om det no, fordi det framleis er håp og forventning om at fornufta skal sigre, seier landbruksministeren.

