Nye samtalar mellom Löfven og Norlén

utenriks

Det er ikkje kjent kva som vart sagt mellom Löfven og talmannen i Riksdagen, Andreas Norlén, då dei snakka saman fredag formiddag.

– Som tidlegare nemnt vil eg få meir formelle rapportar 14. januar, opplyser Norlén i ei pressemelding. Han skulle ha tilsvarande samtale med Moderaternas leiar Ulf Kristersson fredag kveld.

I etterkant av samtalen med Norlén understreka Löfven at partiet hans er innstilt på å inngå kompromiss for å få til ei regjering med sentrumspartia.

Norlén har varsla at han kjem med sitt forslag til statsminister 14. januar. To dagar seinare, 16. januar, skal Riksdagen etter planen stemme over kandidaten.

Arbeidet med å danne ei ny regjering har stått i stampe sidan valet 9. september. Grunnen er at verken den borgarlege blokka eller dei raudgrøne vil forhandle med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som vart det tredje største partiet i landet etter valet.

(©NPK)