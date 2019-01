Stormen Pabuk har treft Thailand – blir truleg svekt

utenriks

Stormen trefte regionen Nakhon Si Thammarat 12.45 lokal tid fredag. På førehand vart stormen spådd å bli den verste i regionen på 30 år. No trur meteorologane at stormen blir gradert ned til ein tropisk syklon etter kvart som han kjem inn over land laurdag.

Allereie er øydeleggingane store. I Pak Phanang-området i Nakhon Si Thammarat er det fleire stader flaum og vatn opp mot éin meter høgare enn normalt. Ei rekke bygg er skadde, og i tillegg har tre og kraftleidningar blåse ned, mellom anna over ein av hovudvegane i området, skriv Bangkok Post.

Stormen har også kravd eit dødsoffer. Ein fiskar vart funnen omkommen på ei strand i provinsen Pattani fredag. Båten har truleg kantra som følgje av dei kraftige bølgjene. Ein annan fiskar frå same båten er meld sakna.

Fredag måtte 120 turistar reddast frå øya Koh Racha nær Phuket.

To av hovudflyplassane i Nakhon Si Thammarat, mellom anna på øya Koh Samui, er stengde og ferjetrafikken til og frå øyane i provinsen er innstilte.

Folk vil merke stormen på øyane

Pabuk er den første stormen på fleire tiår som kjem i turisthøgsesongen.

Forsikringsselskapet Gjensidige ber reisande unngå stormområda til og med 5. januar.

– Vi erstattar ekstrakostnadene ved evakuering til næraste trygge plass, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad til NTB.

Dette gjeld til dømes transport og overnatting.

– Om kunden allereie er på ein annan plass, men hadde booka hotell i dei aktuelle områda, så erstattar vi meirutgifter for å bli verande på den trygge plassen, seier Rysstad.

Mange førespurnader

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i Tui seier dei allereie har fått mange førespurnader frå nordmenn som er i Thailand.

– Men per no verker det som at ting går greitt og roleg for seg. Vi har bedt folk om å følgje instruksjonane frå hotellet dei bur på, og lokale styresmakter, seier ho til NTB.

Om lag 195 nordmenn er i Thailand gjennom Tui. Aspengren seier reiseselskapet følgjer nøye med på korleis uvêret utviklar seg, og står klare dersom det blir behov for å flytte gjestene.

Ein som allereie har evakuert, er D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo. Han ferierer med kona Lise Greftegreff på øya Koh Samui. Dei budde opphavleg i ein bungalow på stranda, men har flykta til eit hotell oppe i fjella.

– Vi har følgt godt med på vêrkanalane og vart i dag bedt om å flytte på oss. Dei var redde for at ting kunne fly frå båtane og inn gjennom vindauga, fortel Brøndbo til TV 2.

