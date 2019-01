«Bohemian Rhapsody» beste dramafilm under Golden Globe

utenriks

Rami Malek fekk prisen som beste mannlege dramaskodespelar for tolkinga si av Freddie Mercury i nettopp «Bohemian Rhapsody». Dermed vann filmen begge prisane han var nominert til.

– Takk til Freddie Mercury for all gleda. og for å ha vist oss krafta som ligg i å omfamne sitt sanne eg. Denne er til deg, sa Malek og dediserte prisen til Queen-vokalisten som døydde av aids-relatert sjukdom i 1991, berre 45 år gammal.

Glenn Close vann prisen som beste kvinnelege dramaskodespelar for innsatsen sin som Joan Castleman i «The Wife».

Film- og TV-prisen, som den utanlandske presselosjen i Hollywood står bak, vart denne helga delt ut for 76. gong. Golden Globe blir rekna som ein av dei gjævaste filmprisane og gir ofte ein peikepinn om kva for filmar som kjem til å gjere det bra på Oscar-gallaen neste månad.

