«Skjebneår» for EU

Eit viktig europeisk år er i vente, fastslo talsmann Margaritis Schinas for EU-kommisjonen under den daglege pressebrifinga ved Hovudkvarteret til EU-kommisjonen i Brussel måndag – den første ordinære arbeidsdagen i år for mange av dei frammøtte.

– Dette er året der Europa må ta skjebnen i eigne hende, sa Schinas.

Ifølgje han blir 2019 venteleg eit svært travelt arbeidsår.

I slutten av mars skal Storbritannia etter planen gå ut av unionen.

Deretter blir det opp til dei 27 medlemslanda som er igjen å stake ut ein ny kurs for Europa. Stats- og regjeringssjefane skal etter planen møtast i byen Sibiu i Romania allereie 9. mai for å byrje arbeidet.

To veker etter skal det veljast eit nytt EU-parlament, utan seter til britane.

Deretter skal det veljast eit heilt nytt EU-leiarskap.

EU-president Donald Tusk og Sjefen til EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker går nemleg begge av til hausten. Det er framleis eit ope spørsmål kven som vil overta etter dei.

Det er heller ikkje gitt at alt går etter planen.

– Det vil utvilsamt komme mange uføresette hendingar òg, åtvara Schinas.

