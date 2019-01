Brexitavstemminga sett til 15. januar

utenriks

Kjeldene stadfestar ifølgje BBC at avstemminga vil finne stad tysdag neste veke. Den britiske regjeringa har tidlegare opplyst at avstemminga vil bli halden i neste veke, men utan å presisere kva for dag.

Avstemminga skulle opphavleg vore i desember, men vart utsett då det vart klart at eit fleirtal av dei folkevalde var innstilte på å stemme mot avtalen, som set rammene for at Storbritannia går ut av EU.

Dei britiske regjeringskjeldene insisterer ifølgje BBC på at avstemminga ikkje kjem til å bli utsett igjen.

