Oppgang på Tokyobørsen

Nikkei-indeksen steig 2,4 prosent, mens den breiare Topix-indeksen hadde stige heile 2,8 prosent då børsen stengde i den japanske hovudstaden.

Også på børsane i Kina peika pilene oppover på ettermiddagen lokal tid.

Aksjemarknadane i verda har vore prega av sterke svingingar både opp og ned dei siste vekene. Fredag gjekk dei amerikanske børsane rett til vêrs, og Dow Jones-indeksen steig heile 3,3 prosent.

Bakgrunnen for oppgangen var ein oppløftande amerikansk arbeidsmarknadsrapport og utsegner frå sentralbanksjef Jerome Powell om at banken vil sjå an den økonomiske utviklinga når dei vurderer nye rentehevingar.

