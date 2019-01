Thailand lovar å ikkje deportere saudiarabisk 18-åring

utenriks

Rahaf Mohammed al-Qunun håpar å få asyl i Australia og kom til Bangkok med eit fly frå Kuwait laurdag. I intervju har ho sagt at ho risikerer å bli drepen av mannlege slektningar i heimlandet.

Al-Qunun hevdar at ho i Bangkok vart lurt til å gi frå seg passet sitt av personar knytt til seg Saudi-Arabias ambassade i Thailand. Dermed kunne ho ikkje reise vidare til Australia. Styresmaktene i Saudi-Arabia har avvist påstanden.

Immigrasjonsstyresmaktene i Thailand har tidlegare opplyst at al-Qunun måtte reise tilbake til Kuwait. Men på ein pressekonferanse måndag vart det klart at denne avgjerda var endra.

Sjefen for Thailands immigrasjonspoliti, Surachate Hakparn, sa at al-Qunun ikkje vil bli sendt nokon stad mot sin vilje. Han sa òg at al-Qunun vil få lov til å møte representantar for FN.

(©NPK)