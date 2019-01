Éin død og 21 i sjøen etter kraftig brann på oljetankar utanfor Hongkong

utenriks

South China Morning Post melder at det føregår eit redningsarbeid for å redde 21 personar som enten falle eller hoppa i sjøen då det byrja å brenne om bord på tankaren.

Skipet, som er på 11.290 bruttotonn, byrja å brenne om lag ei nautisk mil sør for øya Lamma like etter klokka 11.30 lokal tid, ifølgje politiet.

– Tidleg etterforsking viser at det var ein eksplosjon, og at nokon datt i vatnet frå skipet, seier ein talsperson for politiet.

Ein politibåt, brannbåtar og eit redningshelikopter er sendt til staden.

Oljetankaren er vietnamesiskeigd og -registrert.

