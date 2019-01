FN: Visum til saudiarabisk kvinne vil ta fleire dagar

utenriks

FNs høgkommissær for flyktningar seier i ei fråsegn tysdag at dei jobbar med å skaffe 18 år gamle Rahaf Mohamed al-Qunun visum slik at ho slepp å måtte dra tilbake til Kuwait.

Dei seier dei er «veldig takknemlege» for at thailandske styresmakter ikkje sende henne tilbake.

– Det vil ta fleire dagar å behandle saka og bestemme neste skritt, seier UNHCRs representant i Thailand, Giuseppe de Vicentiis, i ei fråsegn.

Rahaf sette seg fredag på flyet frå Kuwait etter å ha vore der på besøk med familien. Laurdag landa ho i Bangkok i Thailand og vart der fråteken pass og dokument med makt, ifølgje henne sjølv. Saudiarabiske styresmakter har nekta for dette. Rahaf fryktar at familien kjem til å drepe henne dersom ho blir send tilbake til heimlandet Saudi-Arabia.

Måndag forlét ho flyplasshotellet i Bangkok saman med representantar frå FN. FNs høgkommissær for flyktningar jobbar med å finne ut om ho har krav på vern som flyktning.

(©NPK)