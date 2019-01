Kim Jong-un er i Beijing

utenriks

Kim Jong-un og kona Ri Sol-ju drog frå Nord-Korea måndag ettermiddag og kom til Beijing med tog like før klokka 11 lokal tid, melder det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap. Det er venta at dei skal vere i Kina fram til torsdag 10. januar.

Med seg på reisa har Kim eit ukjent tal nordkoreanske tenestemenn, opplyser Nord-Koreas nyheitsbyrå KCNA.

Toget, som består av tre vogner, stoppa på ein togstasjon i Beijing der politi og tryggingsstyrkar stod oppstilt, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Kim er i Kina for å møte presidenten i landet, Xi Jinping. Ifølgje Yonhap er det venta at Kims møte med president Donald Trump blir eitt av samtaleemna. Begge partar har uttrykt at dei ønsker eit nytt møte, men dato og stad er førebels ikkje bestemt. Seinast i nyttårstalen sin sa Nord-Koreas leiar at han er klar til å møte Trump «når som helst». Han åtvara samtidig presidenten mot å halde oppe dei økonomiske sanksjonane mot Nord-Korea.

Turen til Beijing er det fjerde offisielle besøket statsleiaren har vore på til nabolandet i nord.

Stadfestinga på at Kim Jong-un er på plass i Beijing kjem timar etter meldingar om at eit spesialtog hadde passert grensa mellom landa måndag kveld.

(©NPK)