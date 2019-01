Rohingyaer flyktar frå India til Bangladesh

utenriks

India har deportert fleire myanmarske rohingyaer dei siste dagane, trass i omfattande overgrep mot minoriteten frå hæren i Myanmar.

FN og fleire menneskerettsorganisasjonar skuldar India for å oversjå internasjonal lov og utsetje rohingyaene for fare ved å tvangsreturnere dei til Myanmar, der dei militære blir skylda for folkemord.

India, som ikkje har skrive under på FNs flyktningkonvensjon, arresterte 230 rohingyaer i 2018, og nasjonalistiske hinduar argumenterer for at alle dei forfølgde muslimane skal deporterast.

Ein politisjef i grensebyen Brahmanpara i Bangladesh seier til AFP at 17 rohingyaer vart arrestert førre veke etter å ha teke seg inn i landet frå India, og at 31 har vorte arrestert ved ein annan grenseovergang.

Dei blir sende til flyktningleirar sør i Bangladesh. I grensedistriktet Cox's Bazar, kor om lag 720.000 rohingyaer har søkt tilflukt, seier lokale styresmakter at minst 57 har komme dei siste dagane.

Rohingya-folket har i lang tid vorte forfølgd i Myanmar, som nektar å anerkjenne dei som borgarar.

Storoffensiven til regjeringshæren mot rohingyaer starta i delstaten Rakhine i august 2017. Dei neste vekene og månadene flykta fleire hundre tusen muslimar frå landet. Tusenvis vart drepne og valdtekne, og over 50 landsbyar øydelagt.

FN-etterforskarar slo i haust fast at folkemordet mot dei attverande rohingyaene framleis går føre seg i Myanmar.

