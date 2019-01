Samsung varslar kraftig fall i driftsresultatet

utenriks

Resultatvarselet frå den sørkoreanske giganten vart lagt fram tysdag. Driftsresultatet i perioden oktober til desember blir anslått å bli på 10.800 milliardar won, som svarar til 83 milliardar kroner.

Dette er 29 prosent lågare enn i same periode året før, og betydeleg lågare enn analytikarar hadde venta på førehand. I tillegg blir det anslått at omsetnaden fall over 10 prosent.

Samsung forklarer utviklinga mellom anna med sterkare konkurranse i smarttelefon-marknaden. Selskapet er den største produsenten i verda av minnebrikker og viser også til dempa etterspurnad i denne marknaden.

I førre veke kom Apple med eit resultatvarsel som var mykje dårlegare enn venta, noko som utløyste bekymring både for IT-bransjen og verdsøkonomien meir generelt. Éi av årsakene til utviklinga blir anteke å vere handelskonflikten mellom USA og Kina.

(©NPK)