Telegraph: EU og Storbritannia diskuterer moglegheita for utsetting av brexit

utenriks

Avisa viser til tre EU-kjelder som uavhengig av kvarandre stadfestar at britiske tenestemenn har «lagt ut følarar» og for å sjå på moglegheita for ei forlenging av forhandlingane.

Den britiske regjeringa står på si side fast på at planen er å forlate EU 29. mars.

– Vi er veldig tydelege. Politikken til regjeringa er at artikkel 50 ikkje vil bli forlengd. Vi går ut av EU 29. mars, seier statssekretær Martin Callanan i det britiske brexitdepartementet.

Artikkel 50 er utmeldingsparagrafen i EU-traktaten.

Storbritannia utløyste artikkel 50 29. mars 2017. Traktaten legg opp til ein to år lang periode med forhandlingar om vilkåra for skilsmissa og rammene for det framtidige forholdet.

Artikkel 50 opnar for at forhandlingane kan forlengast, men ei slik forlenging vil krevje semje.

Parlamentet i London har framleis ikkje godkjent utmeldingsavtalen som statsminister Theresa May har forhandla fram med EU. Planen er å halde ei avstemming neste veke, berre to månader før skilsmissa.

Avstemminga skulle opphavleg haldast før jul, men vart utsett då det vart klart at eit stort fleirtal av dei folkevalde var innstilte på å stemme mot avtalen.

(©NPK)