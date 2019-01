Kraftig auke i talet på trafikkdødsfall i Sverige

utenriks

Transportstyrelsens generaldirektør Jonas Bjelfvenstam kallar utviklinga tragisk og meiner at det er fleire årsaker.

– Det handlar som så ofte før om fart, seier han og konstaterer at svenske bilistar har liten respekt for fartsgrenser. At det i aukande grad også gjeld yrkessjåførar finn han svært urovekkjande.

Køyring i ruspåverka tilstand er òg eit problem og noko mange svenske bilistar syndar mot, meiner Bjelfvenstam.

Vêret kan også vere ei av forklaringane på at fleire mister livet langs svenske vegar, påpeikar han. Den varme sommaren førte til meir trafikk og dermed fleire ulykker. Juli var den dødelegaste månaden i fjor.

Talet på dødsfall som følgje av møte- og forbikøyringsulykker var i fjor 63 prosent høgare enn gjennomsnittet for åra 2013 til 2017, viser statistikken frå Transportstyrelsen.

47 menneske omkom i motorsykkelulykker, og det var åtte fleire enn året før. 20 syklistar mista òg livet langs svenske vegar og 13 av dei var 65 år eller eldre. Ingen var under 18 år.

33 fotgjengarar omkom i den svenske trafikken i 2018. Av desse var det seks mindreårige og 18 som var 65 år eller eldre.

(©NPK)