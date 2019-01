Corbyn krev nytt val for å løyse brexit-floken

utenriks

– Om regjeringa ikkje kan få igjennom den viktigaste lovgivinga deira, så må det haldast eit val på det første moglege tidspunktet, sa Corbyn under eit besøk på ein fabrikk i Wakefield i Nord-England.

For å løyse den fastlåste situasjonen, meiner Corbyn eit val ikkje berre er det mest praktiske alternativet, men òg det mest demokratiske.

– Det vil gi den vinnande parten fornya mandat til å forhandle ein betre avtale for Storbritannia, og dessutan sikre støtte til avtalen i parlamentet og i landet elles, uttalte han.

EU har så langt sett bort frå reforhandlingar av brexitavtalen.

Alternativ på bordet

Opposisjonsleiaren har tidlegare varsla at han vil prøve å reise mistillit viss avtalen, som statsminister Theresa May har forhandla fram med EU, i neste veke blir stemt ned i parlamentet.

– Vi vil behalde alle alternativ på bordet, inkludert moglegheita for å oppfordre til ei ny folkerøysting, sa Corbyn.

I Wakefield stemde 66 prosent for å forlate EU under folkerøystinga i 2016, men dei to Labour-parlamentarikarane Mary Creagh og Yvette Cooper vil støtte ei ny folkerøysting dersom det vil føre til at Storbritannia blir verande i EU.

Interessene til fleirtalet

Vidare argumenterte Corbyn for at kjerneproblemet rundt brexit er eit feilslåtte system i favør av fleirtalet, for å verne om interessene til dei få. Opposisjonsleiaren sa vidare at Labour, dersom dei kjem til makta, derfor vil prøve å lækje dei store splittingane rundt skilsmissa med EU.

– Den verkelege løysinga for å endre Storbritannia i retning av å arbeide i tråd med interessene til fleirtalet, er gjennom å utfordre den forankra krafta til den privilegerte eliten. På den måten kan vi bidra til å lækje dei djupe splittinga som følgje av folkerøystinga, sa han.

(©NPK)