Maduro innsett som president i Venezuela

Den 56 år gamle presidenten sikra seg attval med over tre gonger så mange stemmer som den næraste utfordraren då presidentvalet vart halde i mai i fjor. I ein seremoni torsdag vart han formelt innsett som president av høgsteretten i landet

– Eg går inn i den nye presidentperioden 2019–2025 med større ansvar og engasjement. Vi skal vinne!, skreiv Maduro i ei melding på Twitter kort tid før seremonien starta.

Sikkerheita i hovudstaden Caracas var skjerpa i samband med innsetjinga, og soldatar var utplasserte i gatene i den delen av byen der domstolen ligg.

Valresultatet i mai vart frå fleire hald fordømt, mellom dei frå USA som kalla det ugyldig. I samband med innsetjinga av Maduro, held USA fast ved fordømminga og varslar at dei vil hale oppe presset mot landet.

Med unntak av Mexico, har den såkalla Lima-gruppa, som består av totalt 14 latinamerikanske land, oppfordra Maduro til å gå av i den andre perioden sin som president og gi makta til parlamentet for eit demokratisk val.

Verken EU eller landa i Lima-gruppa har sendt representantar til innsetjinga. Men både Bolivias president Evo Morales og Cubas president Miguel Diaz-Cannel var blant gjestene som var på innsetjinga. Det same var Nicaraguas president Daniel Ortega og Tyrkias visepresident Fuat Oktay.

Maduro har kontroll over alle sentrale politiske institusjonane og får støtte frå militæret. Han har uttalt at han føler seg sterkare og meir legitim enn nokon gong, men mange skyldar han for at økonomien i landet ligg i ruinar.

