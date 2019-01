Ytterleggåande islamistar tek over syrisk provins

utenriks

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) blir leidd av Al-Qaidas tidlegare Syria-fløy og blir anslått å ha rundt 10.000 krigarar i Idlib.

Etter ni dagar med blodige kampar inngjekk HTS torsdag ein avtale med den Tyrkia-støtta opprørsgruppa NLF, som inneber ei våpenkvile og ei fangeutveksling. Det melder eksilgruppa Syrian Observatory of Human Rights.

– Heile Idlib er no administrativt sett under HTS' kontroll, seier SOHR-direktør Rami Abdel-Rahman.

Idlib nordvest i Syria er den siste bastionen til opposisjonen etter at president Bashar al-Assad med støtte frå Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen har teke tilbake store delar av landet.

HTS' propagandanettstad Ebaa skriv at avtalen inneber ein slutt på kampane og at gruppa tek over kontrollen over alle område.

Idlib-provinsen har sidan september i fjor vore skåna frå angrep frå regimet etter at Russland og Tyrkia forhandla fram ei våpenkvile for å stanse ein varsla storoffensiv.

Provinsen er heim for rundt 3 millionar menneske, rundt halvparten av dei internflyktningar og mange av dei opprørarar og familiemedlemmane deira som er tvangsevakuerte frå område som det siste året er tekne tilbake av syriske regjeringsstyrkar.

