Aftonbladet: Svenske parti einige om ny statsminister

Forhandlingane om regjeringsspørsmålet er inne i ein sluttspurt, opplyser fleire ikkje namngitte kjelder til den svenske avisa.

Ifølgje Aftonbladets kjelde er dei tre partia einige om dei vanskelege spørsmåla knytt til arbeidsrett, utleigeregulering og familiegjenforeining, som førte til at forhandlingane gjekk i stampe før jul. Dei skal òg vere einige om kven som blir Sveriges nye statsminister.

Fleire av dei nemnde partia skal visstnok ha møte i helga for å prøve å forankre avtalen i dei respektive partiorgana sine. Centern og Socialdemokraterna skal møtast allereie fredag, opplyser kjeldene.

Ingen av dei fire partia ønsker å kommentere Aftonbladets opplysningar, og førebels er ikkje noko bekrefta.

Fastlåst

Valet i Sverige i september i fjor enda med ein fastlåst situasjon, sidan Sverigedemokraterna (SD) hamna på vippen mellom høgre- og venstresida. Ingen vil samarbeide med høgrepopulistiske SD, og etter valet har tallause og hittil mislykka forsøk vore gjort på å danne ei regjering som Riksdagen kan godta.

Socialdemokraterna-leiar Stefan Löfven har også tidlegare prøvd å få i stand ei koalisjonsregjering med den noverande regjeringspartnaren sin Miljöpartiet og dei borgarlege partia Centern og Liberalerna, men han vart nedstemt då førre statsministeravstemming fann stad 14. desember.

Centern-leiar Annie Lööf kom med ei knallhard kravliste og sa at Löfven «måtte føre ein borgarleg politikk» viss han skulle bli statsminister, noko som vart for mykje å svelgje for Socialdemokraterna. Ifølgje Aftonbladet har dei gått med på meir i denne forhandlingsrunden enn dei gjorde sist.

Død allianse

Både Centern og Liberalerna har vore med i den borgarlege Alliansen, som styrte Sverige i åra 2006–2014. Men blokka er no å rekne som død.

Det første skotet fall då Centern og Liberalerna stemde ned Moderaterna-leiar Ulf Kristersson som statsministerkandidat i november i fjor. Viss Centern og Liberalerna bestemmer seg for å sleppe fram Löfven, vil det innebere eit definitivt brot med Moderaterna og Kristdemokraterna for denne gongen.

