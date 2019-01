Domstol i Myanmar avviser anke frå fengsla Reuters-journalistar

utenriks

Dei to journalistane, 32 år gamle Wa Lone og 28 år gamle Kyaw Soe Oo, er begge dømde til å sone sju år i fengsel.

Dei vart arresterte då dei jobba med å avdekkje overgrep og drap på den muslimske rohingyaminoriteten i delstaten Rakhine i desember 2017.

Journalistane vart i september kjent skuldig i oppbevare hemmelegstempla dokument med statshemmelegheiter.

Den no avviste anken hevda at det ikkje finst bevis i saka, og at journalistane vart fanga i ei felle, då dei fekk utlevert dokumenta av politiet rett før arrestasjonen.

Rettssaka vart sett som eit forsøk på kneble pressa, og den strenge straffa utløyste protestar i mange land.

Hausten 2017 flykta 700.000 rohingyaer til Bangladesh under ein militæroffensiv i delstaten Rakhine. Ein FN-kommisjon konkluderte i fjor med at Myanmars øvste militære leiarar må stillast til ansvar for folkemord og lovbrot mot menneskja.

