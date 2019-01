FN: Tusenvis flyktar frå kampar aust i Syria

utenriks

Mykje av uroa har funne stad i og rundt byen Hajin i provinsen Deir al-Zor, skriv FN i ei pressemelding fredag. Byen var inntil han vart teken av USA-støtta SDF-styrkar i desember, det siste urbane området som var kontrollert av IS i Syria.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har kampar og luftangrep drive 25.000 menneske på flukt nordaust i Syria dei siste seks månadene. Dei fleste av dei har søkt tilflukt i mellombelse leirar, i fleire tilfelle etter å ha måtta halde til fleire netter i ørkenen utan tilgang til mat eller vatn.

UNHCR varslar òg at dei har fått meldingar om eit «aukande tal sivile dødsfall» i området, utan å oppgi konkrete tal.

Anslagsvis 2.000 sivile er framleis fanga i Hajin, der kampane framleis går føre seg trass i at SDF-militsen ifølgje observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har vunne kontroll over byen.

(©NPK)