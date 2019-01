utenriks

Dei nyaste skuldingane mot Ghosn dreier seg om økonomisk kriminalitet, opplyser ein domstol i Tokyo.

Ghosn blir skulda for ytterlegare feilrapportering og grov økonomisk utruskap.

64-åringen er frå før bedrageritiltalt og skulda for å ha late vere å oppgi ein stor del av inntekta si til skattestyresmaktene for å sleppe skatt. I tillegg er han skulda for å ha overført privat gjeld til den tidlegare arbeidsgjevaren sin.

Ghosn har kalla skuldingane urettferdige.

