Polen mistenkjer kinesisk Huawei-tilsett for spionasje

I tillegg er ein polsk statsborgar arrestert på bakgrunn av same mistanke.

Maclej Wasik, visedirektør for Polens tryggingsteneste, seier at arrestasjonen av dei to, som fann stad tysdag, har vore planlagt lenge.

– Ein polakk og ein kinesisk statsborgar har vorte arresterte, mistenkte for spionasje. Kinesaren er ein forretningsmann som jobbar for eit viktig telekommunikasjonsfirma, seier Wasik.

Polens statlege Tv-kanal kanal identifiserer den kinesiske mannen som Weijing W., og seier at han var direktør i Polen for Huawei.

Den polske mistenkte er ifølgje Wasik kjent i sirklar knytt til datakriminalitet. TV-kanalen identifiserer han som Piotr D, og seier at han tidlegare var ein høgtståande tilsett ved byrået for innanrikssikkerheit, ein statleg etat som etterforskar spionasje og terrorisme.

dei to kan bli dømde til opp til 10 år i fengsel.

