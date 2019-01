Su Tseng-chang ny statsminister i Taiwan

utenriks

Taiwans regjeringsparti lei nederlag i lokalvalet i november, eit val som vart sett på som ei folkerøysting over den separatistvennlege presidenten. President Tsai Ing-wen trekte seg som leiar for Democratic Progressive Party (DPP) kort tid etter at resultatet vart kjent.

Tsai fortsette likevel som president, og nederlaget fekk ingen konsekvensar for regjeringa.

Det neste presidentvalet er eitt år unna, og analytikarar seier at Tsai og Su må byggje støtte til regjeringa dersom dei skal blir attvalde.

Tsai har vorte utsett for eit enormt press frå kinesisk hald som følgje av flørten med taiwansk separatisme og sjølvstende frå Kina. Kina reknar Taiwan som del av territoriet sitt, og øya er ikkje anerkjent som eit eige land av FN.

