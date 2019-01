utenriks

Det er venta at May vil møte dei folkevalde i Underhuset måndag ettermiddag for å orientere dei om dei nye forsikringane.

Parlamentarikarane skal etter planen stemme over avtalen tysdag.

Det er venta at eit stort fleirtal vil stemme mot avtalen, som set fast vilkåra for skilsmissa til britane frå EU.

