EU seier nei til endringar i brexitavtala

utenriks

«Vi er ikkje i ein posisjon til å avtale noko som endrar eller er inkonsistent med utmeldingsavtala», skriv EUs president Donald Tusk og sjefen til EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker i eit felles brev til Storbritannias statsminister Theresa May.

Det er venta at May vil møte i Underhuset måndag ettermiddag for å orientere dei folkevalde om innhaldet i brevet, som vart publisert måndag ettermiddag.

Parlamentarikarane skal etter planen stemme over utmeldingsavtala tysdag.

Eit stort fleirtal av dei folkevalde er ifølgje britiske medium innstilt på å stemme mot avtala, som set fast vilkåra for Storbritannias skilsmisse frå EU.

Mays von har vore å sikre nye innrømmingar frå EUs side, for på den måten å vippe fleirtalet i favør av avtala. Men brevet ho no har fått, inneheld lite nytt.

I brevet uttaler EU-toppane at dei er innstilte på å arbeide i høgt tempo for å få på plass ei ny frihandelsavtale med Storbritannia etter skilsmissa.

Samtidig stadfestar dei at målet er å unngå at det nokosinne blir nødvendig å ta i bruk dei kontroversielle løysingane til avtala for irskegrensa, som har møtt massiv kritikk i Underhuset.

(©NPK)