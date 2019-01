Gdansk-innbyggjarar gir blod til knivstukken ordførar

utenriks

Adamowicz, som har vore ordførar i Gdansk i 20 år, vart knivstukken i hjartet og magen under eit velgjerdsarrangement søndag. Tilstanden hans var måndag framleis livstruande.

54-åringen låg natt til måndag på operasjonsbordet i fem timar, og ein av kirurgane opplyste måndag morgon at han har store indre skadar og treng massiv blodoverføring.

Blodgivarar vart oppfordra til å melde seg, og i morgontimane viste TV24 bilde av folk som stod i kø for å lyde oppfordringa. Nokon av dei fortalde at dei hadde fått fri frå arbeidet for å gi blod.

27-åringen som knivstakk Adamowicz, vart arrestert på staden. Mannen har sona ein fengselsdom for eit bankran han hevdar å ikkje ha gjort og gir det tidlegare regjeringspartiet Borgarplattforma (PO) skulda for dette. Adamowicz tilhøyrde tidlegare dette partiet.

– Borgarplattforma torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp døydd, ropte mannen etter angrepet.

Ifølgje ei talskvinne for politiet ser 27-åringen ut til å ha psykiske problem.

