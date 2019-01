Polsk ordførar døydde etter knivangrep

utenriks

Adamowicz, som har vore ordførar i Gdansk i 20 år, vart knivstukken i hjarta og magen under eit velgjerdsarrangement søndag.

54-åringen låg natt til måndag på operasjonsbordet i fem timar, og ein av kirurgane opplyste måndag morgon at han hadde store indre skadar og trengde massiv blodoverføring. Men på ettermiddagen melder lokale medium at Adamowicz døydde på sjukehuset.

Blodgjevarar vart tidlegare på dagen oppfordra til å melde seg, og i morgontimane viste TV24 bilde av folk som stod i kø for å svare på oppfordringa. Nokre av dei fortalde at dei hadde fått fri frå arbeidet for å gi blod.

27-åringen som knivstakk Adamowicz, vart arrestert på staden. Mannen har sona ein fengselsdom for eit bankran han hevdar å ikkje ha stått bak og gir det tidlegare regjeringspartiet Borgarplattforma (PO) skulda for dette. Adamowicz tilhøyrde tidlegare dette partiet.

– Borgarplattforma torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp døydd, ropte mannen etter angrepet.

Ifølgje ei talskvinne for politiet verkar det som 27-åringen har psykiske problem.

