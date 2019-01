Transportfly styrta utanfor Teheran

utenriks

– Det var eit transportfly av typen Boeing 707 som ikkje greidde å stoppe på rullebana under landing, seier ein talsmann for iranske luftfartsstyresmakter, Reza Jafarzadeh.

Ifølgje det statlege iranske kringkastingsselskapet IRIB var det ti menneske om bord i flyet.

Ifølgje nyheitsbyråa Fars og Tasnim var det eit iransk militærfly lasta med kjøt som kom frå Kirgisistans hovudstad Bisjkek som styrta under landing på Fath-flyplassen i Alborz-provinsen, rett austom Teheran.

IRIB melder at flygarane valde ein rullebane som var for kort og at flyet kolliderte med eit bustadkompleks ved flyplassen.

