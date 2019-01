Trudeau kallar dødsdom mot canadiar i Kina «vilkårleg»

utenriks

Det er den 36 år gamle canadiaren Robert Lloyd Schellenberg som er dømt til døden for narkotikasmugling i Kina.

Schellenberg vart arrestert i 2014 og vart i november i fjor dømt til 15 års fengsel for medverknad til smugling av 222 kilo metamfetamin skjult i bildekk til Australia.

– Det er ekstremt urovekkjande for oss, og burde vere det for alle dei internasjonale vennene våre og allierte, at Kina vilkårleg vel å bruke dødsstraff i saker, i dette tilfelle mot ein canadiar, sa Trudeau på ein pressekonferanse.

Forholdet mellom Canada og Kina er svært spent etter at ein av Huaweis leiarar vart arrestert i landet på ein amerikansk arrestordre.

Kinesisk påtalemakt hevda Schellenberg var hovudmann i ein internasjonal liga som stod bak smuglinga, meinte straffa var for mild og anka derfor dommen.

Schellenberg heldt fast på at han var uskuldig under ankesaka i Dalian nordaust i Kina.

– Eg er ingen narkotikasmuglar. Eg kom til Kina som turist, sa han i sluttinnlegget sitt.

Måndag vart canadiaren dømt til døden etter at domstolen «heilt avviste» Schellenbergs påstand om at han var uskuldig.

(©NPK)