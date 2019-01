Fem drepne i protestar i Zimbabwe

utenriks

Tysdag vart det skote tåregassgranatar frå eit militært helikopter mot demonstrantar som blokkerte vegar og brann bildekk i sentrum av hovudstaden Harare.

Soldatar vart òg sett inn mot demonstrantane, som protesterer mot at styresmaktene i det skakkøyrde landet over natta meir enn dobla prisane på drivstoff.

Også i byen Mutare aust i Zimbabwe vart det meldt om store protestar, og ifølgje augevitne angreip demonstrantar der bussar og butikkar.

Stengde sosiale medium

Styresmaktene i landet har stengt sosiale medium som Facebook, Twitter og WhatsApp, skular og butikkar held dørene stengde og offentleg transport har stansa opp.

Måndag vart fem menneske drepne i samanstøyt mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar, som ifølgje augevitne opna eld mot menneskemengder fleire stader.

Skuldar opposisjonen

Ifølgje Zimbabwes tryggingsminister Owen Ncube vart over 200 menneske arresterte under uroa måndag. Han skuldar opposisjonspartiet MDC og enkelte andre grupper i sivilsamfunnet for å stå bak, visstnok i eit forsøk på å styrte president Emmerson Mnangagwa og regjeringa hans.

MDC hevda tysdag at partikontoret deira vart angripe, og politifolk og soldatar sparka ifølgje menneskerettsaktivistar også inn dører i enkelte forstader av Harare.

Besøk i Moskva

Mnangagwa var tysdag på besøk i Moskva, der han møtte Vladimir Putin i Kreml. Før møtet bekrefta han overfor nyheitsbyrået Ria Novosti at han ville be den russiske presidenten om lån, og han inviterte også russiske selskap til Zimbabwe for å leite etter olje og gass.

Ein av dei største diamantprodusentane i verda, russiske Alrosa, etablerte seg seinast i førre månad i Harare og opplyser at dei alt i løpet av februar vil starte leiteverksemd i Zimbabwe.

