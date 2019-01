Huawei-grunnleggjaren avviser at selskapet vil gi kundeinformasjon til kinesiske styresmakter

utenriks

Då han møtte pressa i Huaweis hovudkontor tysdag, prøvde Zhengfei å roe ned vestleg bekymring for at selskapet utgjer ein tryggingsrisiko.

Under møtet vart han spurt om korleis Huawei vil svare dersom kinesiske styresmakter ber om konfidensiell informasjon om utanlandske kundar eller nettverka deira.

– Vi ville definitivt seie nei til ein slik førespurnad, sa Zhengfei.

Fleire fryktar at Huawei fungerer som eit verktøy for kinesisk etterretningsteneste. USA, Australia og Japan er blant landa som har innført restriksjon i bruk av Huawei-teknologi fordi dei meiner at selskapet er ein tryggingsrisiko.

