New York Times: Trump har snakka om å trekke USA ut av Nato

Avisa siterer sentrale tenestemenn i Trumps regjering, men kjeldene er ikkje namngitt. Dei opplyser at Trump privat har sagt at han ønsker at USA skal trekke seg ut av Nato.

Både sitjande og tidlegare tenestemenn som støttar alliansen, fryktar ifølgje avisa at Trump kan komme til å ta opp saka på nytt, sidan forsvarsbudsjetta til dei allierte framleis ikkje er på det nivået Nato har sett som mål.

I dagane rundt det dramatiske Nato-toppmøtet i fjor sommar, skal Trump ha sagt til tryggingsrådgjevarane sine at han ikkje såg poenget med alliansen.

Utsegnene vekkjer ny bekymring etter meldinga i Washington Post om at Trump har jobba aktivt for å hindre at detaljane i diskusjonane han har hatt med Russlands president Vladimir Putin blir kjent. New York Times har på si side skrive at FBI opna ei eiga etterforsking av kvifor Trump har handla på måtar som synest å vere til Russlands fordel.

Svekking av Nato blir sett på som ei sentral målsetting for Putins Russland.

