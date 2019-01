Norfund: Alle tilsette er gjort greie for etter Nairobi-angrepet

utenriks

Alle dei sju tilsette som jobbar i Norfunds kontor i den kenyanske hovudstaden er gjort greie for, bekreftar selskapet.

– Vi synest det er veldig beklageleg at dette har skjedd i Nairobi, seier kommunikasjonsansvarleg Inger Nygaard i Norfund til NTB.

Av dei sju tilsette er éin norsk, men nordmannen var ikkje til stades då angrepet skjedde.

VG melde tysdag ettermiddag at Norfund har kontor i den same bygninga som no er under angrep i Kenyas hovudstad. Lokale medium melder at minst tre personar er drepne, og ein stor politiaksjon går framleis føre seg på staden.