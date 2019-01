FNs tryggingsråd sender observatørar til Jemen

utenriks

Etableringa av observatørgruppa var eitt av punkta det vart semje om under fredssamtalar i Sverige i desember.

Gruppa skal overvake den skjøre våpenkvila som er oppnådd i byen Hodeida, og skal følgje ei planlagd tilbaketrekking. Personell er allereie på plass for å førebu etableringa av observatørkorpset.

Planen som no har fått grønt lys i FN-hovudkvarteret i New York, inneber at uvæpna observatørar blir sende til hamnebyane Saleef og Ras Issa i tillegg til Hodeida. Dei skal i første omgang vere utplasserte i seks månader.

