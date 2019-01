Fem gjerningspersonar bak terrorangrepet i Nairobi – alle er drepne

utenriks

– Det var fem terroristar, og no er det ingen, seier Boinnet til nyheitsbyrået AFP onsdag ettermiddag.

– Det som står att no, er ein ryddeoperasjon på åstaden, seier han vidare.

Angrepet mot hotellkomplekset i Kenyas hovudstad byrja rundt klokka 15 tysdag ettermiddag og varte i nesten 20 timar. Ifølgje kenyanske styresmakter vart 700 sivile redda, mens minst 14 uskuldige menneskeliv gjekk tapt.

Tidlegare har det vore uklart kor mange gjerningspersonar det var snakk om. Politikjelder seier til AFP at ein av gjerningspersonane var ein sjølvmordsbombar, at to gjerningspersonar vart drepne natt til tysdag, og at ytterlegare to vart drepne av tryggingsstyrkar onsdag morgon.

Den somaliske islamistgruppa al-Shabaab har sagt dei stod bak terroraksjonen. Hotellkomplekset som vart ramma, ligg i den velståande bydelen Westlands, der mange utlendingar bur eller jobbar, mellom dei også nordmenn.

(©NPK)